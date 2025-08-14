Gamereactor

Thunderbolts*

I Marvel Studios rivelano finalmente quando Thunderbolts* arriverà su Disney+

Nonostante la data della premiere di Lilo & Stitch la scorsa settimana, il film Marvel debutterà prima.

La Disney ha sorpreso molti quando ha annunciato la data della premiere di Disney+ per Lilo & Stitch la scorsa settimana, non perché fosse dovuta, ma perché il remake live-action è stato presentato in anteprima diverse settimane dopo il film Marvel Studios Thunderbolts*, ha avuto una presenza cinematografica molto più grande e poi ha ottenuto la sua data Disney+ per prima... Molti si sono chiesti quale fosse l'accordo con Thunderbolts* messo da parte.

Per fortuna, ora abbiamo un aggiornamento su questo fronte, poiché è stato confermato che Thunderbolts* debutterà su Disney+ già il 27 agosto. Sì, in meno di due settimane, gli abbonati possono affollare il servizio per guardare "The New Avengers" e vedere cosa succede nelMarvel Cinematic Universe film che ha precedutoThe Fantastic Four: First Steps e apparentementeMarvel lega l'First Family universo principale dell'universo cinematografico...

Se non hai visto Thunderbolts* nei cinema, dai un'occhiata alla nostra recensione del film per vedere se dovresti dargli un'occhiata su Disney+ alla fine di questo mese.

