I New York Knicks licenziano il loro miglior allenatore degli ultimi anni perché sono "singolarmente concentrati sulla vittoria di un campionato"

I New York Knicks, franchigia NBA, hanno avuto la loro migliore stagione in 25 anni, raggiungendo una finale di Conference per la prima volta da quando hanno vinto nel 1999. Tuttavia, la franchigia pensa solo a una cosa: vincere un campionato. Questa è letteralmente la ragione che hanno dato quando hanno annunciato il licenziamento di Tom Thibodeau, allenatore negli ultimi cinque anni.

"La nostra organizzazione è singolarmente focalizzata sulla vittoria di un campionato per i nostri fan. Questa ricerca ci ha portato alla difficile decisione di informare Tom Thibodeau che abbiamo deciso di muoverci in un'altra direzione", ha detto il presidente dei Knicks Leon Rose in un comunicato.

I New York Knicks hanno perso le finali della East Conference contro gli Indiana Pacers, 4-2. Nonostante la delusione, non va dimenticato che è stata la loro prima finale di Conference dal 1999. Si tratta di un miglioramento per una franchigia che, all'inizio del secolo, non è riuscita a vincere nulla se non il titolo di division (chiudendo la stagione regolare con il maggior numero di punti) nel 2013, quando alla fine è caduta in semifinale anche contro gli Indiana Pacers).

Infatti, prima di Thibodeau, i Knicks non erano riusciti a raggiungere i playoff per otto anni fino al 2021, e hanno vinto almeno uno degli ottavi dal 2022. Quest'anno sono diventati la terza migliore squadra della stagione regolare a Est (51-31) e la quinta in generale. Il licenziamento a sorpresa dell'allenatore ha sorpreso i tifosi e persino i giocatori, con il capitano Jalen Brunson che sostiene Thibodeau.