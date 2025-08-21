I Paesi Bassi rafforzano le difese aeree polacche con i sistemi Patriot

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . I Paesi Bassi schiereranno i sistemi di difesa aerea Patriot e il personale militare in Polonia a sostegno della missione della NATO vicino al confine ucraino, ha detto giovedì il ministro della Difesa polacco.

"A causa degli eventi in corso in Ucraina, del conflitto in corso e del ruolo della Polonia nel garantire logisticamente il trasferimento in Ucraina, i Paesi Bassi hanno dichiarato il loro sostegno ai sistemi di sicurezza del nostro spazio aereo e dei sistemi di difesa aerea", ha detto in una conferenza stampa.



La mossa arriva dopo i recenti incidenti di droni nella Polonia orientale, che hanno sollevato preoccupazioni per la sicurezza dello spazio aereo durante la guerra in corso nella porta accanto. Varsavia ha accolto con favore l'impegno olandese, sottolineando il ruolo della Polonia come hub chiave per gli aiuti occidentali all'Ucraina.

Il dispiegamento è destinato a durare diversi mesi, rafforzando sia le difese polacche che la più ampia posizione di deterrenza della NATO. Naturalmente, resta da vedere se ci saranno o meno altri incidenti con droni in Polonia e come funzioneranno queste misure, quindi rimanete sintonizzati.