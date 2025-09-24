I piani per una Coppa del Mondo a 64 squadre 2030 saranno discussi la prossima settimana durante la riunione del Consiglio FIFA

HQ

La FIFA celebrerà la più grande Coppa del Mondo di sempre il prossimo anno, con 48 squadre, la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Tuttavia, la prossima Coppa del Mondo, nel 2030, potrebbe essere ancora più grande. All'inizio di quest'anno il presidente della CONMEBOL ha proposto di avere 64 squadre, il doppio del solito, per la Coppa del Mondo 2030. Sarà già il primo in tre continenti (Spagna e Portogallo in Europa, Marocco in Africa, oltre alle partite inaugurali dei gironi in Argentina, Paraguay e Urugay, per celebrare il 100° anniversario della prima Coppa del Mondo tenutasi in Uruguay).

Mercoledì, il piano è stato discusso a lungo presso la sede della FIFA alla Trump Tower di New York, tra il presidente della FIFA Gianni Infantino, il presidente della CONMEBOL Alejandro Domínguez e i presidenti uruguaiano e Paraguana, Santiago Peña e Yamandú Orsi.

Una Coppa del Mondo a 64 squadre potrebbe essere approvata o respinta la prossima settimana, 3 ottobre, in una riunione del Consiglio FIFA a Zurigo. Tuttavia, c'è scetticismo su questi piani, con diverse figure come CONCACAF e AFC (confederazione asiatica) che ne parlano pubblicamente.

E secondo The Guardian, è improbabile che il piano vada in porto, poiché non otterrebbe abbastanza voti. Una Coppa del Mondo a 64 squadre (che consentirebbe a oltre il 30% delle 211 nazioni della FIFA di partecipare) avrebbe troppe partite non competitive che minerebbero il modello di business, hanno detto alcune fonti.