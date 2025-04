La proposta di una Coppa del Mondo a 64 squadre rifiutata dalla maggior parte delle confederazioni Fifa, "sarebbe il caos totale"

HQ

Una Coppa del Mondo di calcio a 64 squadre (due volte il solito) è stata proposta dal presidente della CONMEBOL Alejandro Domínguez, ma non sta ricevendo molto sostegno, almeno dai vicini del nord. Victor Montagliani, presidente della CONCACAF, ha detto a ESPN che non crede che sarebbe la mossa giusta, non solo per il torneo, "ma per il più ampio ecosistema calcistico, dalle squadre nazionali alle competizioni per club, ai campionati e ai giocatori".

"Non abbiamo ancora dato il via alla nuova Coppa del Mondo a 48 squadre, quindi personalmente non credo che l'allargamento a 64 squadre dovrebbe nemmeno essere sul tavolo", ha detto, riferendosi alla Coppa del Mondo 2026, che si svolgerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, e avrà già un formato esteso, che sta già aiutando paesi insoliti come la Nuova Zelanda a qualificarsi.

Il presidente della CONCACAF fa eco al presidente della UEFA Aleksander Čeferin, che ha detto che è stata una cattiva idea, e si è detto strano che l'idea sia stata discussa anche senza sentirla formalmente proposta al Consiglio FIFA. Una Coppa del Mondo a 64 squadre significherebbe anche il doppio delle partite, 128 invece delle solite 64.

A quanto pare, l'idea è stata lanciata dal presidente del calcio uruguaiano, il cui paese sarà co-ospitante della Coppa del Mondo 2030, che si svolgerà in Spagna, Portogallo e Marocco, ad eccezione di un numero limitato di partite in Uruguay, Argentina e Paraguay, per celebrare il 100° anniversario della prima Coppa del Mondo tenutasi in Uruguay.

Lo sceicco Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente dell'AFC, va anche oltre, pensando che sarebbe il "caos totale". "Qualcuno potrebbe arrivare e chiedere di aumentare il numero a 132 squadre. Dove saremmo finiti allora?".