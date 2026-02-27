I Pokémon Presents di oggi avranno un pre-show 30 minuti prima, ci sarà la musica e i 1.025 loghi dedicati a ogni Pokémon saranno mostrati

Buona Giornata Pokémon a tutti! Oggi, 27 febbraio, si terrà il nuovo Pokémon Present, dove si prevede che verranno annunciate grandi novità. Forse Gen 10? È anche possibile che vengano rivelati più dettagli su FireRed e LeafGreen e, soprattutto, venga celebrato il 30° anniversario di Pokémon.

Come ci racconta Stealth40k su X, l'evento avrà un pre-show 30 minuti prima, e ci sarà tempo per la musica e per vedere i loghi speciali per il 30° anniversario creati per i 1.025 Pokémon esistenti finora.

Vorremmo anche cogliere l'occasione per consigliare la nostra guida Pokémon RedFire e LeafGreen, dove vi mostriamo i Pokémon esclusivi di ogni versione.

Cosa vi aspettate venga annunciato durante i Pokémon Presents di oggi?