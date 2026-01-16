I politici norvegesi condannano l'accettazione da parte di Trump della medaglia del premio Nobel per la pace

HQ

I politici norvegesi hanno criticato Donald Trump per aver accettato la medaglia del premio Nobel per la pace dalla leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado, definendo la mossa assurda e dannosa per la reputazione del premio.

Machado ha consegnato la medaglia a Trump alla Casa Bianca giovedì, lodando il suo impegno per la libertà del Venezuela. Trump ha poi affermato sui social media che lei gli aveva consegnato il suo premio Nobel per la pace, suscitando una rapida chiarimenti da parte delle istituzioni Nobel che, sebbene una medaglia possa cambiare proprietà, il premio stesso non può essere trasferito.

Trump e Machado // Shutterstock

I leader politici in tutta la Norvegia furono pungenti. Kirsti Bergstø, leader del partito Socialista Sinistra, ha detto che il gesto era privo di significato e ha accusato Trump di non meritare l'onore, citando le sue recenti minacce alla Groenlandia come prova.

Il leader del partito di centro, Trygve Slagsvold Vedum, ha descritto Trump come un "classico esibizionista" che cercava di decorarsi con i successi altrui, mentre l'ex sindaco di Oslo Raymond Johansen ha avvertito che l'episodio rischiava di politicizzare e minare uno dei premi più rispettati al mondo... Cosa ne pensi della situazione?