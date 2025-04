I preordini di Nintendo Switch 2 inizieranno negli Stati Uniti la prossima settimana e costeranno ancora $ 449,99

HQ

Nintendo aveva appena avuto il tempo di svelare ufficialmente Nintendo Switch 2 prima di decidere di posticipare l'inizio del preordine in Nord America. Questo ha riempito Internet di speculazioni selvagge. Abbiamo visto il timore che la console costerà il doppio di quanto originariamente previsto, i preordini inizieranno meno di un mese prima del lancio e persino che non sarà disponibile negli Stati Uniti. Fortunatamente, la realtà non è così brutta come molti temevano.

Il produttore giapponese di console rivela che i preordini per Nintendo Switch 2 inizieranno il 24 aprile negli Stati Uniti. Vuoi ancora più buone notizie? Costerà comunque lo stesso. Ciò significa che Nintendo Switch 2 costerà ancora $ 449,99, mentre il bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World costerà $ 499,99. Ci è stato anche detto che le versioni fisiche e digitali di Mario Kart World ($ 79,99) e Donkey Kong Bananza ($ 69,99) rimarranno invariate al momento del lancio.

Ci sono alcune cattive notizie, tuttavia, poiché alcuni degli accessori saranno più costosi di quanto originariamente previsto e altri aggiustamenti al prezzo di qualsiasi prodotto Nintendo sono possibili in futuro a seconda delle condizioni di mercato".

Ecco il nuovo elenco dei prezzi al dettaglio suggeriti per Nintendo Switch 2 e i suoi accessori negli Stati Uniti quando i preordini inizieranno giovedì: