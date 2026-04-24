I Prestianni del Benfica potrebbero saltare i Mondiali a causa di sanzioni per condotta omofoba

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Ricordi l'incidente Prestianni contro Vinícius, quando il giocatore argentino del Benfica avrebbe insultato il giocatore brasiliano del Real Madrid con insulti razzisti? Il momento controverso, avvenuto durante i turni di play-off di Champions League a febbraio, portò alla sospensione di Prestianni per una partita (la gara di ritorno del turno), ma quella sanzione fu solo temporanea mentre le indagini proseguivano.

Venerdì, la UEFA ha annunciato il verdetto finale: gli è stata inflitta una sospensione di sei partite per tutte le partite a livello UEFA, sia con il club che con la nazionale, per comportamento omofobo durante la partita. Gli insulti razzisti contro Vinícius non sono stati provati, perché si è coperto la bocca (se fossero stati provati, la sanzione sarebbe stata più severa, dieci partite).

Questo copre la partita che ha già saltato a causa della sanzione temporanea, quella gara di ritorno contro il Real Madrid, e anche altre due partite future, perché tre delle sei partite incluse nella sanzione sono sospese per due anni (non si applicheranno a meno che non commetta un'altra infrazione). Anche con una squalifica di due partite, potrebbe rovinare le sue speranze per la Coppa del Mondo, perché la UEFA ha chiesto alla FIFA di applicare la squalifica anche alla competizione mondiale.

Prestianni, convocato per la prima volta dall'allenatore argentino Lionel Scaloni a novembre, potrebbe non essere convocato per la competizione a causa di una sanzione che lo renderebbe ineleggibile per due partite della fase a gironi.