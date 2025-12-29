I prezzi del rame sono previsti per il maggiore aumento degli ultimi 15 anni

HQ

Il rame, metallo chiave per le energie rinnovabili e le infrastrutture industriali, è sulla buona strada per il suo più grande aumento annuale dei prezzi in oltre 15 anni, con un incremento superiore al 35% nel 2025.

Il metallo si è unito all'argento e all'oro come investimento rifugio sicuro, in mezzo alle preoccupazioni per il calo del valore del dollaro. Il prezzo del rame a dicembre ha superato i 12.000 dollari a tonnellata, segnando il suo aumento più grande dalla ripresa dopo la crisi finanziaria del 2008.

Come riportato su X:

"Il rame è ufficialmente entrato in una fase di scoperta di prezzo dopo aver superato nettamente la resistenza principale. A mio avviso, questo potrebbe rivelarsi uno degli asset macroeconomici più importanti del 2026. Le mosse di scoperta dei prezzi sono spesso esplosive per natura, e credo che sia probabilmente così qui. Partita."

