I problemi fisici di Jack Draper continuano: Si ritira al primo turno del Barcelona Open nonostante abbia vinto il set

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Jack Draper non si è ancora ripreso dall'infortunio subito agli US Open dello scorso agosto e, dopo essersi ritirato dal Masters di Monte-Carlo la scorsa settimana, si è ritirato durante la partita del primo turno al Barcellona Open contro Tomás Martín Etcheverry.

Il britannico, ora 28° al mondo, superato da Cameron Norrie come il miglior giocatore britannico, ha vinto il primo set, ma era sotto 3-6, 6-3-4-1 quando il suo corpo ha ceduto: questa volta è stato un infortunio al ginocchio destro. Ha ricevuto cure dal fisioterapista tra il secondo e il terzo set, ma non è più riuscito a seguire il ritmo della partita.

Il britannico ventiquattrenne, ex numero 4 al mondo, ha subito un infortunio al braccio al secondo turno degli US Open 2026 e non è tornato fino alle qualificazioni di Coppa Davis contro la Norvegia. Ha sconfitto Novak Djokovic all'Indian Wells, ma successivamente nei quarti di finale. Ma i suoi problemi di infortuni peggiorarono, poiché perse nella partita d'esordio al Miami Open e si ritirò da Monte-Carlo.