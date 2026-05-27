I remake HD-2D di Dragon Quest hanno ora superato i quattro milioni di copie vendute

HQ

Oggi è un giorno enorme per i fan di Dragon Quest, poiché segna ufficialmente il 40º anniversario del franchise spesso considerato il padre di tutto ciò che riguarda i JRPG. Per celebrare questo momento, ci viene detto di aspettarci una trasmissione speciale che potrebbe concentrarsi solo su Dragon Quest XII: The Flames of Fate, ma oltre a questo, è stato anche rivelato che i recenti remake HD-2D della serie hanno raggiunto un traguardo di vendita impressionante.

In un post sui social media, si afferma che, complessivamente, i remake HD-2D di Dragon Quest I, II e III hanno ormai superato i quattro milioni di copie vendute. Per riferimento, questo significa che due prodotti unici hanno superato il traguardo delle vendite, dato che i remake HD-2D di Dragon Quest I e II sono raggruppati in un'unica edizione, mentre Dragon Quest III è separato.

Non è affatto un brutto tentativo e questi dati mostrano chiaramente che c'è ancora molto interesse per Dragon Quest e il formato HD-2D che Square Enix ha usato con grande efficacia, incluso presto in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, quando uscirà a metà giugno.