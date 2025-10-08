I risultati della Women's Champions League della 1ª giornata mostrano perché la fase di campionato ha senso

HQ

Il nuovo formato della Women's Champions League ha debuttato questa settimana e i risultati della prima giornata mostrano chiaramente perché un formato come la fase di campionato è utile (lo stesso motivo per cui ha senso anche per il calcio maschile): l'enorme disomogeneità tra le squadre di calcio femminile d'élite in Europa ha portato ad alcune sconfitte scandalose, come il Barcellona che ha segnato sette gol contro il Bayern Monaco martedì, e il Real Madrid e l'Atlético de Madrid che ne hanno segnati sei contro Roma e St. Pölten.

La fase di campionato, in cui ogni club affronterà sei club diversi solo una volta, consente una maggiore varietà di partite, il che significa che ogni club dovrebbe (almeno in teoria) avere più possibilità di essere abbinato a rivali dello stesso livello.

Questi i risultati della 1ª giornata della fase a gironi della Women's Champions League 2025/26:



Juventus 2 - 1 Benfica



Arsenal 1 - 2 OL Lyonnes



Barcellona 7 - 1 Bayern München



Paris FC 2 - 2 OH Leuven



Twente 1 - 1 Chelsea



Real Madrid 6 - 2 Roma



Manchester United 1 - 0 Vålerenga



St. Pölten 0 - 6 Atlético de Madrid



Wolfsburg 4 - 0 Paris Saint-Germain



Non dovremo aspettare molto per scoprire come andrà a finire, visto che la seconda giornata si terrà la prossima settimana. Ce ne saranno sei in totale fino a dicembre, con i quarti di finale previsti per marzo 2026, gli spareggi della fase a eliminazione diretta all'inizio di febbraio e le semifinali e la finale di aprile e maggio.