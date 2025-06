I Signori della Notte più forti sono arrivati a Elden Ring: Nightreign

HQ

Di recente, abbiamo segnalato che i dataminer avevano scoperto fasi extra per i boss finali in Elden Ring: Nightreign. Le mod avevano già permesso agli utenti di incontrare questi nemici mortali, ma ora stanno arrivando nel gioco in un formato ufficiale.

Come annunciato sul sito di Bandai Namco, questi boss più impegnativi sono chiamati "Everdark Sovereigns". In questo momento, puoi affrontare una versione più forte di Adel, Baron of Night AKA Spaping Jaw. Anche Sentient Pest e Darkdrift Knight riceveranno nuove versioni nelle prossime settimane.

La forma più potente di Adel può essere combattuta da ora fino al 26 giugno alle 02:59 CEST/01:59 BST. Puoi affrontarlo se hai già superato la sua forma normale e, se riesci a abbattere Adel ancora una volta, otterrai i Sigilli Sovrani, ricompense uniche che possono essere trasformate in reliquie speciali insieme ad altri oggetti.

Altri Sovrani Eterni sotto forma di Augure, Bestia Equilibrista, Fessura nella Nebbia e Tricefalo saranno resi disponibili più avanti nel corso della linea. Una volta che un raid della Sovrana Everdark scompare, Bandai dice che è sparito, ma sembra che non scomparirà per sempre.