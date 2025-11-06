I Thunder terminano la serie di imbattibilità in NBA, i Lakers di Doncic sconfiggono di poco gli Spurs di Wimby

HQ

L'NBA non ha più squadre imbattute, dato che i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder sono stati battuti dai Portland Trail Blazers 121-119, rimontando da 22 punti di svantaggio mercoledì sera. I Thunder hanno contato su Shai Gilgeous-Alexander, MVP della scorsa stagione, e ora ha segnato oltre 20 punti in 81 partite consecutive, che attualmente rappresenta la terza striscia di marcatori più lunga nella storia della NBA.

Nonostante la sconfitta, ha segnato 35 punti e l'Oklahoma si trova in testa alla Western Conference (otto vittorie, una sconfitta), con i Los Angeles Lakers molto migliorati al secondo posto, in una striscia di cinque vittorie consecutive (7-2). L'ultima vittoria della squadra di LeBron James (che è ancora infortunato) è arrivata contro un altro beniamino dei tifosi, i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama, ed è finita 118-116, con Luka Doncic che ha segnato 35 punti.

Un altro momento clou della serata è stata la vittoria dei Denver Nuggers per 122-112 sui Miami Heat, con Nikola Jokic che ha segnato una tripla doppia e ha conquistato il quarto posto nella Western Conference.

