I tifosi di tennis sono divisi dopo che La Gazzetta dello Sport ha scelto Lorenzo Musetti invece di Jannik Sinner come Atleta Italiano dell'Anno

Il quotidiano italiano La Gazzetta dello Sport ha scelto Lorenzo Musetti come Atleta Italiano dell'Anno. Il giornale lo descrive come "l'ultimo poeta rimasto con un rumore" e "una dimostrazione vivente di ciò che una combinazione di classe e perseveranza può ottenere".

Musetti, 23 anni, ha chiuso l'anno come numero 8 al mondo e ha raggiunto il suo miglior risultato in carriera con il numero 6 mondiale a giugno, entrando per la prima volta nella Top 10 ATP. Musetti non ha vinto alcun titolo quest'anno, ma ha raggiunto le semifinali al Roland Garros, i quarti di finale agli US Open ed è stato secondo ad Atene, Chengdu e Monte Carlo. Non ha partecipato alla Coppa Davis quest'anno, ma La Gazzetta si concentra su altri "primati", come un piazzamento tra i primi dieci, la sua prima finale al Masters 1000, la sua prima qualificazione alle ATP Finals.

La sua scelta ha sorpreso i tifosi di tennis e c'è confusione nella sezione commenti del post Instagram del giornale sulla scelta di Musetti rispetto a Jannik Sinner, che ha vinto cinque titoli, inclusi due Grand Slam (Wimbledon e Australian Open) e le ATP Finals, e ha chiuso l'anno come numero 2 del mondo.

Non è che la Gazzetta non ripeta i vincitori (lo sprinter Marcell Jacobs ha vinto il premio nel 2021 e 2022, Valentino Rossi cinque volte). Alcuni attribuiscono lo snobismo di Sinner (che ha vinto il premio lo scorso anno) alla sua controversa decisione di saltare la finale di Coppa Davis, con molti italiani che considerano la decisione di dare priorità alla sua carriera individuale un tradimento verso il paese - l'Italia alla fine vinse senza di lui-. Altri ricordano che Sinner ha iniziato l'anno con una penalità di tre mesi per un caso di doping, fattori che avrebbero potuto far pendere la bilancia a favore di Musetti, la cui ascesa nel ranking ATP, nonostante la mancanza di grandi successi, meritava maggiormente il premio.

