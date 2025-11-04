Iga Swiatek sbalordita da Rybakina nelle WTA Finals, eliminata Madison Keys

HQ

La vincitrice dell'Australian Open Madison Keys (n. 7 del mondo) e la campionessa di Wimbledon Iga Swiatek (n. 2 del mondo) sono state sconfitte lunedì nelle WTA Finals di Ryadh, l'ultimo torneo della stagione con le migliori otto giocatrici dell'anno. La Keys è stata la prima ad essere eliminata dalle WTA Finals, dopo aver perso anche il suo primo match contro la Swiatek.

In quel girone delle WTA Finals, la kazaka Elena Rybakina è diventata la prima a qualificarsi per le semifinali, dopo essersi ripresa e aver sconfitto Swiatek 3-6, 6-1, 6-0, mentre la polacca ha commesso 36 errori non forzati. Nel frattempo, la giocatrice americana Amanda Anisimova, che ieri ha sconfitto la connazionale Keys, può ancora qualificarsi domani mercoledì nell'ultima giornata di quel girone: la vincitrice del duello tra Swiatek e Anisimova si unirà a Rybakina in semifinale.

Prossime partite delle WTA Finals

Mercoledì 4 novembre



Coco Gauff contro Jessica Paolini: 15:00 CET



Aryna Sabalenka contro Jessica Pegula: 16:30 CET



Giovedì 5 novembre



Elena Rybakina vs. Madison Keys: 15:00 CET



Iga Swiatek contro Amanda Anisimova: 16:30 CET

