Il Adventures of Cliff Booth uscirà nelle sale a novembre e al Netflix a dicembre

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All'inizio di quest'anno, Netflix ha annunciato che il seguito/spin-off di Once Upon a Time in Hollywood, The Adventures of Cliff Booth, debutterà verso la fine dell'anno solare. Ora, mentre ci avviciniamo a giugno, il colosso dello streaming ha rivelato informazioni precise su quando potremo guardare il progetto che riporta Brad Pitt nel ruolo principale del famoso stunt di Hollywood diventato fixer.

In un articolo di Tudum si rivela che The Adventures of Cliff Booth sarà ufficialmente disponibile per la prima volta nelle sale dal 25 novembre, dove il film avrà una durata limitata di due settimane di proiezione cinematografica. Apparirà anche nei cinema IMAX, il che significa che potrai vedere questa storia sugli schermi più grandi possibili.

A seguire a ciò, il film arriverà su Netflix un mese dopo, il 23 dicembre, il che significa che ora sappiamo quale sarà probabilmente la sua grande opzione di film natalizio per il 2026, mentre quello del 2025 è Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Non ci viene detto molto altro sul progetto per ora, ma sappiamo che il film vedrà Pitt nel ruolo principale, insieme a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis e Karren Karagulian, con il film diretto da David Fincher (che ha lavorato con Pitt su Fight Club e Se7en) e basato su una sceneggiatura di Quentin Tarantino, il regista/sceneggiatore di C'era una volta a Hollywood.

Non vedi l'ora di vedere The Adventures of Cliff Booth ?