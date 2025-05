Il Barça festeggia LaLiga nonostante la sconfitta

HQ

Con una sola partita da giocare nel campionato spagnolo, il Barcellona è già campione. Lo scorso venerdì hanno fatto il rúa per festeggiare con i loro tifosi per le strade di Barcellona, ma approfittando dell'ultima partita della stagione (e forse in generale con il ritorno al Camp Nou previsto tra qualche mese) all'Estadi Lluís Companys, i giocatori hanno festeggiato dopo la fine della partita. Anche se la partita non è finita come tutti si aspettavano, con una sconfitta per 2-3 contro il Villareal, non c'è più nessuno che possa strappare il titolo alla squadra di Culer.

Con l'inno del 125º anniversario, L'escut al pit, il trofeo dei campioni è stato consegnato dal presidente della RFEF, Rafael Louzán, ricevuto dal capitano Marc-André Ter Stegen. Uno dei momenti più toccanti della celebrazione è stata la menzione del Dr. Carles Miñarro scomparso alcuni mesi fa. I giocatori hanno colto l'occasione per presentare i tre titoli nazionali, Supercopa, Copa del Rey e La Liga EA Sports, ai tifosi, tra musica, risate e tanto blaugrana.

Dopo i festeggiamenti nel cerchio centrale di Montjuïc, i giocatori hanno fatto un giro d'onore intorno allo stadio per condividere il momento con quasi 50.000 tifosi.

Si conclude così una stagione da ricordare per i tifosi di Culer, con un triplete nazionale di e tanta voglia di continuare a vincere titoli, come hanno detto Hansi Flick e Lamine Yamal.