Oltre 670.000 persone hanno assistito alla parata del FC Barcelona

HQ

L'FC Barcelona è diventato campione della Liga giovedì scorso, con due giornate ancora da disputare. Un finale perfetto per una stagione dominante, dove Hansi Flick ha rivoluzionato la squadra, infondendo stile e personalità alla giovanissima squadra, portando a tre titoli nazionali (Liga, Copa, Supercopa) e a un'ottima stagione in Champions League che non è passata inosservata nonostante l'eliminazione.

Dopo una stagione 2024 in bianco, i culers possono festeggiare felicemente un altro scudetto, due anni dopo, e 630.000 persone hanno partecipato ai festeggiamenti per le strade di Barcellona. La sfilata si è svolta venerdì pomeriggio, con partenza da Spotify Camp Nou verso l'Arco di Trionfo, con l'autobus che mostrava i tre trofei vinti quest'anno.

La sensazione è che, più che una celebrazione dei successi attuali, sia una riaffermazione del futuro, con giocatori chiamati a fare la storia al Barcellona per gli anni a venire. Si stima che 670.000 persone abbiano partecipato ai festeggiamenti in un certo punto della città.