Il Barcellona si lamenta di un fallo su Koundé poco prima del gol del Girona: "L'avete visto tutti", dice Hansi Flick

Il Barcellona è stato sconfitto dal Girona in Liga 2-1 lunedì, perdendo la leadership della competizione contro il Real Madrid, e l'allenatore del Barça Hansi Flick non voleva scuse, dicendo che hanno giocato davvero male, specificamente "nella ripresa abbiamo giocato davvero male, siamo stati scarsi in difesa", e ha ammesso di essere di cattivo umore. essendo la loro seconda sconfitta consecutiva, dopo una vittoria schiacciante per 4-0 contro l'Atlético de Madrid in Copa del Rey.

Tuttavia, Flick si lamentò degli arbitri, in particolare di un'azione che avrebbe potuto portare all'annullamento del secondo gol del Girona, ma il VAR non intervenne nella decisione dell'arbitro sul campo. È successo all'87° minuto, pochi secondi dopo la porta di Fran Beltrán, quando Echeverri ha calpestato Jules Koundé.

"Non voglio parlarne; tutti hanno visto cosa è successo al secondo gol. Avete visto tutti questa pièce. È stato un fallo o no? Sì? Grazie mille, non c'è bisogno di aggiungere altro", disse Flick.

Durante il fine settimana, il club ha inviato una lettera pubblica alla federazione calcistica spagnola e al comitato arbitri lamentandosi dell'"esistenza di decisioni disparate riguardo ad azioni identiche, specialmente riguardo alle sanzioni disciplinari" e ha affermato che ci sono stati "ripetuti e evidenti errori arbitrali durante tutta la stagione, molti dei quali decisivi e dannosi per il Club".