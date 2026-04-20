Il Bayern Monaco vince la Bundesliga, battendo record e puntando al terzo triplete

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Con quattro partite rimaste, una rimonta per 4-2 contro lo Stoccarda ha permesso al Bayern Monaco di vincere la Bundesliga 2025/26, con 14 punti di vantaggio sulla seconda miglior squadra, il Borussia Dortmund, e permettendo loro di concentrarsi sulle altre competizioni, con il triplete a portata di mano: sono in semifinale di Coppa di Germania (DFB-Pokal) e Champions League.

Il Bayern Monaco ha vinto 13 degli ultimi 14 titoli di campionato: solo la stagione 2023/24 è sfuggita contro il Bayer Leverkusen, imbattuto. Ma questa stagione è stata ancora più dominante, con un record di 109 gol segnati in campionato tedesco (con quattro partite ancora da fare). Solo due squadre hanno segnato oltre 100 gol in una stagione, il Bayern nel 1971/72 e il Bayern nel 2019/20. 59 di questi gol sono stati segnati da Harry Kane, Luis Diaz e Michael Olise.

La prossima sfida del Bayern sarà la DFB-Pokal: affronteranno il Bayer Leverkusen questo mercoledì 22 aprile in eliminazione diretta a partita singola; se vincessero, affronterebbero lo Stoccarda di Friburgo in finale. E la prossima settimana affronteranno i campioni in carica, il Paris Saint-Germain, per un posto in finale di Champions League.

Tuttavia, il Bayern ha ancora record da stabilire: dopo 25 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, se vincesse le ultime quattro partite, eguaglierebbe il record per il maggior numero di punti in una stagione di Bundesliga, 91, stabilito dal Bayern Monaco nel 2012/13. Quell'anno, il Bayern ha vinto il treble, la stessa impresa raggiunta nel 2019/20, gli ultimi anni in cui hanno conquistato la Champions League. Se vincessero il triplete in questa stagione, sarebbero la prima squadra europea a vincere il triplete tre volte.