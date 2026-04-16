Semifinali di Champions League 2025/26 fissate con date e orari: PSG, Bayern, Atleti, Arsenal

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Le semifinali della UEFA Champions League 2025/26 sono state decise dopo le partite di mercoledì, inclusa la drammatica eliminazione diretta tra Real Madrid e Monaco, e le date sono già state decise per le ultime quattro squadre: Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Bayern Monaco e Arsenal.

Martedì, il PSG ha eliminato il Liverpool 2-0, 4-0 complessivo, e mercoledì l'Arsenal ha tenuto lo Sporting in parità 0-0, con la partita a eliminazione diretta che si è conclusa 1-0 per i Gunners. Molto più drammatici sono stati gli eliminatori diretti tra Atlético de Madrid e Barcellona (Barça ha vinto 2-1 ma Atleti 3-2 nel complessivo) e tra Bayern Monaco e Real Madrid (Bayern ha vinto 4-3 e 6-4 complessivo).

Semifinali di Champions League:

Prima andata



PSG vs. Bayern Monaco: martedì 28 aprile, 21:00 CEST, 20:00 BST



Atlético vs. Arsenal: mercoledì 29 aprile, 21:00 CEST, 20:00 BST



Ritorno:



Arsenal vs. Atlético de Madrid: martedì 5 maggio, 21:00 CEST, 20:00 BST



Bayern vs. PSG: mercoledì 6 maggio, 21:00 CEST, 20:00 BST

