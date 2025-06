Il bel tributo alla defunta figlia di Luis Enrique da parte dei tifosi del PSG alla finale di Champions League

HQ

Luis Enrique è diventato il protagonista della vittoriaChampions League del PSG. Senza una mega-star come Messi, Neymar o Mbappé, è stato un trionfo di lavoro collettivo, compromesso e gioco tattico, che si è tradotto in una vittoria per 5-0, il più ampio margine di gol di sempre in una finale di Champions League. E tutto questo è personificato nell'allenatore, Luis Enrique, che ha vissuto una notte magica ed emozionante, in cui i tifosi del PSG hanno reso un sentito omaggio alla sua defunta figlia Xana.

Dieci anni fa, Luis Enrique ha vinto un altro triplete (campionato, coppa e campioni) con il FC Barcelona. Una bella immagine di quella partita è stata quando sua figlia, Xana, sventolava una bandierina sul campo. Purtroppo, Xana è morta nel 2019 a causa dell'osteosarcoma, una rara forma di cancro.

Luis Enrique, che indossava una maglietta con un disegno di sua figlia e il logo della Fondazione Xana da lui fondata, dedicata a dare sostegno ai bambini e ai giovani malati di cancro e alle loro famiglie, si è commosso quando ha visto un tifo esposto all'Allianz Arena di Monaco, che mostrava una ricreazione di quella scena, con Xana che indossava una maglia del PSG.

Alla domanda sullo striscione in conferenza stampa, Luis Enrique ha detto che è stato un tributo molto toccante, ma ha aggiunto che "non ho bisogno di vincere una Champions League o una partita per ricordare mia figlia. Mia figlia è sempre lì, a sostenere la famiglia". Ha aggiunto in un'intervista a Movistar ha detto che sente sua figlia più vicina "nella vittoria e soprattutto nella sconfitta.

Luis Enrique ha sempre espresso questo sentimento riguardo alla perdita di Xana, ma ha sottolineato ancora una volta: "Lo sento soprattutto quando perdiamo. Si tratta di concentrarsi su tutte le cose belle che abbiamo vissuto con mia figlia e prendere il positivo dal negativo. Questo non è il momento di essere tristi o emotivi. Xana sarà sempre con me e con la nostra famiglia. Si tratta di divertirsi".