Gamereactor

  •   Italiano


Accedi
Gamereactor
Sport

Il Benfica sbarca in Champions League: tutte le 36 squadre confermate per la fase a gironi

L'estrazione si terrà giovedì 28 agosto alle 18:00 CEST, 17:00 BST nel Regno Unito.

HQ

La fase di qualificazione alla Champions League si è conclusa e ora conosciamo tutte le 36 squadre che prenderanno parte alla competizione. Il sorteggio avrà luogo giovedì, alle 18:00 CEST, 17:00 BST, a Monaco, ma prima di allora, gli ultimi quattro partecipanti sono stati confermati dopo le partite di mercoledì.


  • Qarabağ 2-3 Ferencváros (complessivamente 5-4)

  • Copenaghen - Basilea 2-0 (complessivamente 3-1)

  • Benfica - Fenerbahçe 1-0 (risultato complessivo 1-0)

  • Club Brugge - Rangers 6-0 (complessivamente 9-1)

Tutte le squadre qualificate per la Champions League 2025/26

Aggiungendo queste quattro squadre, questa è la lista di 36 squadre provenienti da 16 paesi, comprese alcune sorprese, che posizioneranno la fase di campionato, con otto partite che si svolgeranno tra il 16-18 settembre e il 28 gennaio.


  • Inghilterra: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur

  • Italia: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

  • Spagna: Barcellona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal

  • Germania: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Dortmund

  • Francia: Paris Saint-Germain, Marsiglia, Monaco

  • Paesi Bassi: PSV, Ajax

  • Portogallo: Sporting CP, Benfica

  • Belgio: Union Saint-Gilloise, Club Brugge

  • Türkiye: Galatasaray

  • Danimarca: Copenhagen

  • Cechia: Slavia Praha

  • Grecia: Olympiacos

  • Azerbaijan: Qarabağ FK

  • Norvegia: Bodø/Glimt

  • Cipro: Pafos

  • Kazakistan: Kairat

    • Date delle partite di Champions League nella fase di campionato

    I giochi si svolgeranno nelle seguenti date:


    • 1ª giornata: 16-18 settembre 2025

    • 2ª giornata: 30 settembre-1 ottobre 2025

    • 3ª giornata: 21/22 ottobre 2025

    • 4ª giornata: 4/5 novembre 2025

    • 5ª giornata: 25/26 novembre 2025

    • 6ª giornata: 9/10 dicembre 2025

    • 7ª giornata: 20/21 gennaio 2026

    • 8ª giornata: 28 gennaio 2026

    Il Benfica sbarca in Champions League: tutte le 36 squadre confermate per la fase a gironi

This post is tagged as:

SportcalcioChampions League


Caricamento del prossimo contenuto