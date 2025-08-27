Il Benfica sbarca in Champions League: tutte le 36 squadre confermate per la fase a gironi

HQ

La fase di qualificazione alla Champions League si è conclusa e ora conosciamo tutte le 36 squadre che prenderanno parte alla competizione. Il sorteggio avrà luogo giovedì, alle 18:00 CEST, 17:00 BST, a Monaco, ma prima di allora, gli ultimi quattro partecipanti sono stati confermati dopo le partite di mercoledì.



Qarabağ 2-3 Ferencváros (complessivamente 5-4)



Copenaghen - Basilea 2-0 (complessivamente 3-1)



Benfica - Fenerbahçe 1-0 (risultato complessivo 1-0)



Club Brugge - Rangers 6-0 (complessivamente 9-1)



Tutte le squadre qualificate per la Champions League 2025/26

Aggiungendo queste quattro squadre, questa è la lista di 36 squadre provenienti da 16 paesi, comprese alcune sorprese, che posizioneranno la fase di campionato, con otto partite che si svolgeranno tra il 16-18 settembre e il 28 gennaio.