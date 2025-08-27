Sport
Il Benfica sbarca in Champions League: tutte le 36 squadre confermate per la fase a gironi
L'estrazione si terrà giovedì 28 agosto alle 18:00 CEST, 17:00 BST nel Regno Unito.
La fase di qualificazione alla Champions League si è conclusa e ora conosciamo tutte le 36 squadre che prenderanno parte alla competizione. Il sorteggio avrà luogo giovedì, alle 18:00 CEST, 17:00 BST, a Monaco, ma prima di allora, gli ultimi quattro partecipanti sono stati confermati dopo le partite di mercoledì.
- Qarabağ 2-3 Ferencváros (complessivamente 5-4)
- Copenaghen - Basilea 2-0 (complessivamente 3-1)
- Benfica - Fenerbahçe 1-0 (risultato complessivo 1-0)
- Club Brugge - Rangers 6-0 (complessivamente 9-1)
Tutte le squadre qualificate per la Champions League 2025/26
Aggiungendo queste quattro squadre, questa è la lista di 36 squadre provenienti da 16 paesi, comprese alcune sorprese, che posizioneranno la fase di campionato, con otto partite che si svolgeranno tra il 16-18 settembre e il 28 gennaio.
- Inghilterra: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur
- Italia: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
- Spagna: Barcellona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal
- Germania: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Dortmund
- Francia: Paris Saint-Germain, Marsiglia, Monaco
- Paesi Bassi: PSV, Ajax
- Portogallo: Sporting CP, Benfica
- Belgio: Union Saint-Gilloise, Club Brugge
- Türkiye: Galatasaray
- Danimarca: Copenhagen
- Cechia: Slavia Praha
- Grecia: Olympiacos
- Azerbaijan: Qarabağ FK
- Norvegia: Bodø/Glimt
- Cipro: Pafos
- Kazakistan: Kairat
- 1ª giornata: 16-18 settembre 2025
- 2ª giornata: 30 settembre-1 ottobre 2025
- 3ª giornata: 21/22 ottobre 2025
- 4ª giornata: 4/5 novembre 2025
- 5ª giornata: 25/26 novembre 2025
- 6ª giornata: 9/10 dicembre 2025
- 7ª giornata: 20/21 gennaio 2026
- 8ª giornata: 28 gennaio 2026
Date delle partite di Champions League nella fase di campionato
I giochi si svolgeranno nelle seguenti date: