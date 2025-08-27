Il club kazako FC Kairat fa la storia qualificandosi per la Champions League

HQ

Gli spareggi di Champions League hanno riservato una grande sorpresa: il Celtic FC, la potente squadra scozzese (una volta vincitrice della Coppa dei Campioni nel 1967, di nuovo seconda nel 1970 e seconda classificata della Coppa UEFA (ora Europa League) nel 2003, ha perso ai rigori contro l'FC Kairat del Kazakistan. È molto scioccante vedere una squadra di un paese situato principalmente in Asia giocare in Champions League. In effetti, è solo la seconda volta che succede: il primo club kazako a qualificarsi per la Champions League vera e propria (senza contare le fasi di qualificazione) è stato l'Astana nel 2015/16 (è tornato in patria con quattro pareggi e due sconfitte).

Mentre una parte del paese si trova nell'Europa orientale, la maggior parte del paese si trova sotto la Russia nella Russia centrale, con Almaty, la capitale e sede del Kairat, nel sud-est, molto vicino al confine con la Cina. Infatti, i club piazzati nella stessa urna del Kairat dopo il sorteggio di giovedì dovranno percorrere migliaia di chilometri per raggiungere la città ospitante più orientale nella storia della competizione.

Sono passati solo 23 anni da quando la Federcalcio del Kazakistan è entrata a far parte della UEFA, giocando in precedenza per l'Asia. Non hanno ottenuto alcun successo nella Coppa d'Asia, con il loro miglior risultato che ha raggiunto i quarti di finale nel 2001. Tuttavia, il Kairat, fondato nel 1954 come Lokomotiv Alma-Ata, è solitamente uno dei migliori club della Premier League del Kazakistan, vincendolo quattro volte, l'ultima nel 2024, e attualmente terzo nella stagione in corso.

Questa sarà la loro prima partecipazione alla Champions League e la seconda volta che raggiungeranno una competizione UEFA vera e propria dopo la Conference League 2022. I kairat sono sicuramente diventati una delle più grandi curiosità della Champions League 2025/26, ma saranno anche una delle sorprese più grandi?