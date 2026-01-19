Il bilancio delle vittime sale a 21 nell'incidente ferroviario ad alta velocità nel sud della Spagna: "Una notte di dolore profondo"

HQ

Come abbiamo riportato prima, un incidente ferroviario ad alta velocità nel sud della Spagna ha inizialmente causato 7 morti. Ora, le autorità confermano che il bilancio delle vittime è salito a 21, con circa 100 feriti, di cui 25 in condizioni gravi, dopo che due treni sono deragliati vicino ad Adamuz, nella provincia di Córdoba, domenica sera.

Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez ha dichiarato di seguire da vicino le operazioni di salvataggio e di aver liberato la sua agenda per concentrarsi sulla tragedia. Anche il re Filippo VI e la regina Letizia hanno monitorato la situazione, mentre squadre militari e di emergenza assistono sul luogo dell'incidente.

Pedro Sánchez su X: "Stanotte è una notte di profondo dolore per il nostro paese a causa del tragico incidente ferroviario a Adamuz. Voglio esprimere le mie più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime. Nessuna parola può alleviare una sofferenza così immensa, ma voglio che sappiano che l'intero paese è al loro fianco in questo momento estremamente difficile. Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando in modo coordinato senza riposo."

La collisione coinvolse un treno Iryo che viaggiava da Málaga a Madrid, che deragliò e spinse fuori dai binari un secondo treno Renfe da Madrid a Huelva e giù per un terrapieno di terrapieno. Alcuni passeggeri usavano martelli di emergenza per fuggire dalle carrozze ribaltate. Gli ospedali locali hanno curato i feriti, mentre i residenti di Adamuz hanno aperto centri di accoglienza d'emergenza per ospitare i sopravvissuti.

Il ministro dei trasporti Oscar Puente ha descritto il deragliamento come "davvero strano", sottolineando che è avvenuto su un tratto rettilineo recentemente rinnovato. La causa dell'incidente non è ancora stata individuata e i servizi ferroviari tra Madrid e Andalusia rimangono sospesi mentre le indagini continuano....