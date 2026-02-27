Il blocco di sinistra danese si avvicina alla maggioranza in vista delle elezioni di marzo, secondo i sondaggi

HQ

Nuovi sondaggi d'opinione in vista delle elezioni parlamentari danese del 24 marzo suggeriscono che il blocco di sinistra guidato da Frederiksen si sta avvicinando alla maggioranza, ponendo così fine a quasi quattro anni di governo trasversario.

Sondaggi di Epinion e Megafon prevedono che il blocco di sinistra vincerà 87-88 seggi nel parlamento da 179 seggi, appena sotto i 90 necessari per una maggioranza. Il blocco di destra, guidato dal leader del Partito Liberale e Ministro della Difesa Troels Lund Poulsen, è previsto per ottenere tra 73 e 77 seggi.

L'attuale coalizione tra i Socialdemocratici, il Partito Liberale e i Moderati (guidata dal Ministro degli Esteri Lars Løkke Rasmussen) dovrebbe perdere la maggioranza, con un forte calo del sostegno rispetto al 2022.

I socialdemocratici di Frederiksen si sono ripresi da una crisi di dicembre, ottenendo oltre il 20% nei sondaggi, anche se ancora sotto il 28% del 2022...