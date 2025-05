Il boss della Red Bull avverte la McLaren: "L'interesse personale supererà sempre l'interesse della squadra"

HQ

Max Verstappen si è assicurato la sua seconda vittoria stagionale in F1 e ha aumentato la pressione sui piloti della McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, che sono in testa al campionato 2025. Verstappen (Red Bull) è terzo in classifica, a 22 punti dal leader Piastri, con Norris secondo. Un buon lavoro di squadra tra Norris e Piastri potrebbe aiutare a far sì che almeno uno dei due sia sempre in testa al campionato, tenendo a bada Verstappen (e forse George Russell).

Tuttavia, Christian Horner, team principal della Red Bull, ritiene che, prima o poi, la McLaren potrebbe trovarsi con una faida interna. "A un certo punto, l'interesse personale supererà sempre l'interesse del team. Questo è il conflitto", ha detto (via Motorsport), suggerendo che i piloti potrebbero dare la priorità alle proprie aspirazioni per il titolo invece di fare il lavoro di squadra per la McLaren.

Horner ha commentato la strategia della McLaren di lasciare che entrambi i piloti si contendano il secondo posto, invece di chiedere a Piastri di farsi da parte e lasciare che Norris lo superi per provare almeno a sfidare Verstappen per la vittoria. Pensa che anche se ha funzionato (la McLaren si è assicurata il secondo e il terzo posto) la strategia è stata rischiosa, dato che entrambi i piloti sono andati abbastanza vicini a entrare in contatto. "È stato lodevole che abbiano avuto il permesso di correre, ma si vedeva che ci si avvicinava molto".

Siamo ancora relativamente all'inizio del campionato, quindi pensi che Verstappen riuscirà a vincere un quinto Campionato del Mondo? In caso contrario, sarà Piastri o Norris?