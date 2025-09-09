Il Camp Nou dell'FC Barcelona non è pronto e giocherà la sua prima partita in casa nei suoi campi di allenamento

HQ

L'FC Barcelona giocherà la sua prima partita casalinga nella Liga domenica prossima, 14 settembre, alle 21:00 CET, 20:00 BST, ma non al Camp Nou, che è ancora in costruzione e non ha ricevuto i permessi per aprire i 27.000 posti inizialmente disponibili (lo stadio finale sarà in grado di ospitare 105.000 persone, ma ciò non accadrà prima del prossimo anno).

Invece, LaLiga chiuderà un occhio e permetterà al Barcellona di giocare la partita allo stadio Johan Cruyff, uno stadio di categoria 3 UEFA utilizzato dalla squadra giovanile e un campo di allenamento, che ha 6.000 posti, che è meno della capacità minima richiesta da LaLiga (8.000 posti).

"Questo cambio di sede richiede l'adattamento del processo di biglietteria alla capacità ridotta dello stadio, che può ospitare 6.000 spettatori, significativamente meno dello Spotify Camp Nou", afferma il club. "Al fine di garantire la massima trasparenza e fornire le maggiori opportunità possibili ai nostri membri, il Club ha messo in atto uno speciale processo di registrazione e lotteria per coloro che hanno priorità di acquisto".

Si tratta dell'ennesima volta che il club ritarda l'apertura della costruzione in fase di ristrutturazione, che un tempo era inizialmente prevista per la fine del 2024. Joan Laporta ha promesso alla fine della scorsa stagione che il Camp Nou avrebbe ospitato il Trofeo Joan Gamper ad agosto, ma non è successo.

Ora, non ci sono date previste per l'apertura dello stadio. Il club spera di avere tutti i permessi pronti prima della prossima partita casalinga, contro il Getafe il 21 settembre. Una data chiave è il 1° ottobre, quando il Barcellona accoglierà il PSG per la Champions League: la UEFA obbliga tutte le partite casalinghe durante la fase di campionato (fino a gennaio 2026) a essere giocate nello stesso stadio.