La polizia di Barcellona ferma i lavoratori del Camp Nou per aver lavorato la domenica, mentre il club corre contro il tempo

HQ

L'FC Barcelona sta cercando in tutti i modi di assicurarsi che i tifosi possano tornare al loro stadio, il Camp Nou, questo mese. L'iconico stadio è attualmente in fase di ristrutturazione e non sarà completamente terminato almeno fino al 2027. Tuttavia, il club si aspettava di aprire almeno alcune tribune in modo che i tifosi potessero guardare la loro squadra nel loro stadio, dopo alcuni anni in cui il club giocava le partite casalinghe allo stadio Montjuic, di proprietà della città.

La prima partita casalinga del Barça sarà il 14 settembre, contro il Valencia. Tuttavia, per raggiungere quella data, devono correre contro il tempo. E ha causato loro un piccolo inconveniente quando sono stati sorpresi a lavorare la domenica, cosa che non è consentita.

SER riferisce che la Guardia Urbana si è recata al Camp Nou di Barcellona e ha interrotto tutti i lavori domenica scorsa, evacuando tutti i lavoratori. La polizia ha denunciato Limak, l'impresa edile dietro i lavori, perché il permesso che ha permesso di svolgere i lavori dal lunedì al venerdì tra le 8 e la mezzanotte, e il sabato dalle 10 alle 20. Mai la domenica. Limak dovrà pagare una multa ordinaria di 300 euro.

Poiché il club ritiene che sarà molto difficile per loro giocare la partita del 14 settembre al Camp Nou, devono trovare un'alternativa: lo stadio Johan Cruyff, uno stadio secondario rispetto al FC Barcelona che contiene solo 6.000 posti, che è inferiore alla capacità minima richiesta dalla Liga (8.000 posti).

Quando riaprirà, saranno aperti solo 27.000 posti a sedere dal Camp Nou, ma lo stadio definitivo sarà in grado di contenere 105.000 persone.