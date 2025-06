Il campione dei pesi massimi Oleksandr Usyk chiede a Trump di venire segretamente in Ucraina: "Dovrebbe essere responsabile delle sue parole"

HQ

Il pugile ucraino Oleksandr Usyk, campione del mondo dei pesi massimi (con le cinture WBC, WBA e WBO ), una delle voci più rispettate nello sport che ancora colpisce duro a 38 anni, ha scelto di non rimanere ai margini di ciò che sta accadendo nel suo paese, e ha inviato un messaggio al presidente Donald Trump sulla CNN.

Nella sua campagna presidenziale, Trump ha promesso di porre fine alla guerra in Ucraina entro 24 ore. Di certo non è successo, con bombe e droni che colpiscono Kiev e Odessa mentre scrivo e Putin che prende le distanze da Trump dopo che il presidente degli Stati Uniti ha detto che Putin è diventato "assolutamente pazzo".

"Dovrebbe essere responsabile delle parole che ha detto", ha detto Usyk. "Ha detto che in un mese o un giorno avrebbe fermato questa guerra. Non è responsabile delle sue parole. Perché parla?", dicendo che dovrebbe andare in Ucraina per vedere la realtà con i suoi occhi.

"Gli darò la mia casa e le mie guardie di sicurezza. Garantirò la sua completa sicurezza. Lascialo vivere a casa mia per una settimana e vedere come ci sorvolano i razzi e come vivono le persone in Ucraina. Lasciatelo venire a vivere per una settimana, non solo un giorno, ma lasciatelo venire di nascosto in modo che nessuno sappia che è arrivato", in modo che la Russia non fermi i suoi attacchi, ha aggiunto.

"E quando verrà di nascosto, lasciatelo vivere da qualche parte a Obolon o Troyeshchyna (distretti di Kiev), dove le case, gli edifici residenziali vengono bombardati. Allora capirà cosa sta succedendo".

Usyk potrebbe diventare campione indiscusso dei pesi massimi a luglio

Usyk, che si è unito alle forze di difesa ucraine quando è iniziata la guerra ma in seguito ha ripreso la sua carriera di pugile, sollecitato dai suoi compagni in quanto è la più grande personalità sportiva ucraina, combatterà il prossimo 19 luglio contro Daniel Dubois, detentore del titolo dei pesi massimi IBG, il 19 luglio: se Usyk vince, diventerà campione indiscusso dei pesi massimi per la seconda volta.