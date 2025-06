Il canale televisivo serbo trasmette erroneamente filmati di eFootball invece di una vera partita di calcio

HQ

Un canale televisivo serbo si è davvero messo in imbarazzo questa settimana, quando ha erroneamente riprodotto il filmato di un videogioco invece delle immagini reali della partita tra Serbia e Andorra, nell'ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Martedì, la Serbia ha battuto Andorra 3-0, con una tripletta del giocatore dell'Al Hilal Aleksandar Mitrović.

Più tardi, Nacionalna Televizija Happy, canale privato in Serbia, ha mandato in onda le immagini di una partita di calcio tra Andorra e la Serbia mentre il giornalista parlava dei gol di Mitrovic... ma di certo le immagini non erano quelle vere: si trattava di un videogioco, a quanto pare eFootball.

Come è potuto accadere un errore del genere? Forse non avevano accesso alle immagini originali e hanno pensato "per 20 secondi, nessuno se ne sarebbe accorto".

Serbia e Andorra fanno parte dello stesso girone di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 della UEFA rispetto all'Inghilterra, Gruppo K. L'Inghilterra guida il girone dopo aver battuto (di poco) Andorra 1-0 la scorsa settimana e ha 9 punti. L'Albania è seconda con il quinto posto e sfida Serbia e Lettonia per un posto negli spareggi. La Serbia affronterà l'Inghilterra il 9 settembre, la prima partita dell'Inghilterra dopo l'imbarazzante sconfitta per 3-1 contro il Senegal in amichevole.