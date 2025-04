Il centrocampista dell'Inter Mkhitaryan nega che la sua squadra abbia "festeggiato troppo" dopo aver vinto l'andata contro il Bayern

HQ

Il Bayern Monaco ha perso in casa la scorsa settimana contro l'Inter, 1-2, una sorprendente sconfitta all'Allianz Arena, lo stesso stadio che ospiterà la finale il 31 maggio. Tuttavia, era solo l'andata, mancano almeno 90 minuti da giocare. Questo è ciò che ha colpito Harry Kane, che ha detto che i nerazzurri hanno festeggiato "come se avessero vinto il pareggio" in un'intervista subito dopo la partita della scorsa settimana, aggiungendo che sono una squadra pericolosa per qualsiasi rivale (via ESPN).

Le sue parole sono diventate virali e hanno raggiunto Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, a cui è stato chiesto nella conferenza stampa di martedì che non si trattava di "una grande festa". "Ognuno è libero di dire quello che vuole. Sappiamo cosa abbiamo fatto, sappiamo che eravamo felici dopo la prima partita, non è stata una grande festa", ha detto l'armeno.

"Ci sono molte persone che parlano fuori dal campo, fuori dal club, e noi cerchiamo di non sentire o ascoltare nulla di tutto ciò."

Infatti, nella conferenza stampa del Bayern di martedì, Harry Kane ha detto di averlo detto "nel momento con le emozioni dopo la partita". "Sono sicuro che se vinciamo e passiamo il turno, ci sarebbe una festa per noi. È il calcio, è quello che è."

L'Inter accoglie il Bayern questa sera alle 20:00 BST e alle 21:00 CEST. Con un solo gol di scarto la fase a eliminazione diretta è ancora aperta e tutto può succedere, e l'Inter non deve rilassarsi. Barcellona e Parigi possono testimoniarlo.