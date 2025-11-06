Il CEO di Ubisoft è sincero riguardo alle guerre culturali di Assassin's Creed Shadows

HQ

Il CEO di Ubisoft ha affrontato le guerre culturali e gliAssassin's Creed Shadows attacchi che hanno affrontato in vista del suo lancio, discutendo la controversia in un modo che la maggior parte delle aziende e dei loro dirigenti avrebbero probabilmente evitato.

In un incontro di addetti ai lavori dell'industria dei videogiochi durante la Paris Games Week (riportato da Game File), Guillemot ha iniziato il suo discorso sul fiasco dicendo "cosa succede quando un franchise leggendario rivela una delle sue esperienze più attese? Solo per diventare il gioco che tutti amano odiare?"

Questo è un bel gancio, e anche se può sembrare drammatico, spiega brevemente cosa diavolo è successo con Assassin's Creed Shadows. Guillemot ha rivelato che inizialmente Ubisoft è stata spiazzata dal contraccolpo. Questo ha poi causato i ritardi interni del gioco e, con il tempo extra, Ubisoft ha rifinito Shadows nella speranza che piacesse ai fan di Assassin's Creed che lo avrebbero poi a loro volta difeso da questi attacchi.

"Ci siamo subito resi conto che si trattava di una battaglia, una battaglia con i nostri fan, per dimostrare che eravamo, in effetti, più un videogioco che un messaggio", ha detto Guillemot. Se Assassin's Creed Shadows abbia vinto quella battaglia è difficile da dire. Il gioco è entrato nelle classifiche dei più venduti quando è uscito, ma a quanto pare è stato un po' deludente rispetto ai dati di vendita di altri successi del franchise.

