Il Chelsea si allena sotto il calore del codice rosso mentre prepara una partita che non può permettersi di perdere

Il Chelsea ha una partita importante stasera (domani all'alba nell'ora europea, 2:00 BST, 3:00 CEST di mercoledì). Affronta l'ES Tunisi ed è costretto a vincere se vuole unirsi al Flamengo come secondo classificato del Gruppo D della Coppa del Mondo per Club. A differenza di altri gruppi, la matematica è semplice: il Flamengo è già confermato come capolista e il Los Angeles FC è già eliminato, quindi è come un knockout diretto tra Chelsea ed Espérance Tunis... anche se un pareggio sarebbe sufficiente per la parte di Londra. Il club tunisino può qualificarsi solo se sconfigge il Chelsea.

Tuttavia, mentre il Chelsea è chiaramente favorito, non si sta godendo il suo tempo a Filadelfia, poiché le temperature sono vicine a battere i record: si prevede che supereranno i 100 gradi Fahrenheit (37,8 ° C) per la prima volta in 13 anni. Ma l'umidità, che raggiunge il 45%, significa che il vento gelido è più vicino ai 45°C. Ciò rende l'allenamento "quasi impossibile", ha detto il manager Enzo Maresca, spiegando che la sessione mattutina è stata "molto, molto, molto breve", come riportato da BBC Sport. "Si è trattato solo della partita di domani, della pianificazione per domani, e basta. Non più di questo".

Infatti, la città ha emesso un'emergenza sanitaria per il calore tra domenica 22 giugno e mercoledì 25 giugno alle 20:00, un'ora prima del calcio d'inizio al Lincoln Financial Field (ora locale). Per fortuna, questa partita si giocherà di sera, proteggendo i giocatori da un caldo pericoloso, anche se ciò significa che i tifosi europei dovranno stare svegli tutta la notte se vogliono guardarla dal vivo.