Tutte le partite della Coppa del Mondo per Club di questa settimana: fine della fase a gironi e ottavi di finale Orari per tutte le partite della fase a gironi e l'inizio degli ottavi di finale della Coppa del Mondo per Club

HQ La terza giornata del girone della Coppa del Mondo per Club sarà diversa dalle prime due, poiché entrambe le partite di ogni girone verranno giocate alla stessa ora, in modo da non condizionare ogni partita, poiché la maggior parte delle squadre dipende in un modo o nell'altro dai risultati degli altri. 3ª giornata della fase a gironi Lunedì 23 giugno

Gruppo B: Atletico de Madrid - Botafogo - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppo B: Seattle Sounders vs Paris Saint-Germain - 20:00 BST, 21:00 CEST

Martedì 24 giugno

Gruppo A: Porto - Al Ahly - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppo A: Inter Miami vs Palmeiras - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppo C: Benfica - Bayern Monaco - 20:00 CEST, 21:00 CEST



Gruppo C: Auckland City vs Boca Juniors - 20:00 BST, 21:00 CEST

Mercoledì 25 giugno

Gruppo D: Esperance de Tunis vs Chelsea - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppo D: LAFC - Flamengo - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppo F: Borussia Dortmund vs Ulsan HD - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppo F: Mamelodi Sundowns vs Fluminense - 20:00 BST, 21:00 CEST

Giovedì 26 giugno

Gruppo E: Inter vs River Plate - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppo E: Urawa Red Diamonds vs Monterrey - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppo G: Wydad AC - Al Ain - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppo G: Juventus - Manchester City - 20:00 BST, 21:00 CEST

Venerdì 27 giugno

Gruppo H: Al Hilal - Messico Pachuca - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppo H: FC Salisburgo - Real Madrid - 02:00 BST, 03:00 CEST

Dopo la fase a gironi, il venerdì sarà lasciato riposare e gli ottavi di finale si svolgeranno da sabato 28 giugno a mercoledì 3 luglio. Ottavi di finale Sabato 28 giugno

Vincitrice del Gruppo A vs Seconde classificate del Gruppo B - 17:00 BST e 18:00 CEST



Vincitrice del Gruppo C vs Seconda del Gruppo D - 21:00 BST e 22:00 CEST

Domenica 29 giugno

Vincitrice del Gruppo B vs Seconda classificata del Gruppo A - 17:00 BST e 18:00 CEST



Vincitrice del Gruppo D (Flamengo) vs Seconda classificata del Gruppo C - 21:00 BST, 22:00 CEST

Lunedì 30 giugno

Vincitrici del Gruppo E vs Seconde classificate del Gruppo F - 20:00 BST, 21:00 CEST

Martedì 1 luglio

Vincitrici del Gruppo G vs Seconde classificate del Gruppo H - 02:00 BST, 03:00 CEST



Vincitrici del Gruppo H vs Seconde classificate del Gruppo G (Miami, Hard Rock Stadium - 20:00 BST, 21:00 CEST

Mercoledì 2 luglio

Vincitrice del Gruppo F vs Seconde classificate del Gruppo E - 02:00 BST, 03:00 CEST

A.RICARDO / Shutterstock