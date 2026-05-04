Il Chelsea subisce la sesta sconfitta consecutiva in Premier League, solo un gol in due mesi

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Il Chelsea sta salutando le sue speranze di giocare in Champions League la prossima stagione, che sono quasi zero dopo la sconfitta per 3-1 contro il Nottingham Forest lunedì pomeriggio a Stamford Bridge, contro una squadra che sta uscendo dalla zona retrocessione. È stata la sesta sconfitta consecutiva del Chelsea in Premier League, lasciandoli noni con 48 punti: ora hanno lo stesso numero di sconfitte che vittorie in questa stagione, 13, con 9 pareggi.

Joao Pedro segnò al 93° minuto, il primo gol della squadra londinese in campionato dal 4 marzo. Due mesi senza vittorie e segni in Premier League: 1-0 contro il Newcastle, 3-0 contro l'Everton, 3-0 contro il Manchester City, 1-0 contro il Manchester United, 3-0 contro il Chelsea. In quel periodo, il Chelsea subì anche un'eliminazione complessiva per 8-2 dalla Champions League contro il Paris Saint-Germain.

L'unica salvezza del Chelsea è la FA Cup: hanno travolto il Port Vale 7-0 nei quarti di finale di FA Cup e hanno sconfitto il Leeds in semifinale, preparando così la finale contro il Manchester City il 16 maggio.

Prossime partite del Chelsea:

Il Chelsea deve vincere alcune delle prossime partite se vuole qualificarsi per la Conference League o l'Europa League. Attualmente, il sesto posto per accedere a Europa League è occupato dal Bournemouth, con 52 punti, mentre il Brentford si qualificherebbe per la Conference League con 51 punti.



Liverpool vs. Chelsea: 9 maggio, 12:30 BST



Finale di FA Cup Chelsea vs. Manchester City: 16 maggio, 15:00 BST



Chelsea vs. Tottenham: 19 maggio, 20:15 BST



Sunderland vs. Chelsea: 24 maggio, 16:00 BST



Questa vittoria permette anche al Nottingham Forest di lasciare la zona retrocessione, distanciandosi di sei punti dal West Ham, e ora, con Wolves e Burnley già retrocessi, l'ultimo posto per la retrocessione sarà una corsa tra West Ham e Tottenham Hotspur.