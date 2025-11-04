Il club della Conference League KuPS vince il titolo finlandese per la seconda volta consecutiva

HQ

Il KuPS Kuopio ha difeso con successo la Veikkausliiga, o Premier League finlandese, con ancora un turno da giocare. Il club finlandese ha vinto il campionato anche l'anno scorso, e manterrà il titolo grazie allo SJK, che ha segnato al 94' il 3-3 contro l'Ilves, rendendo matematicamente il KuPS campione ancora una volta. Domenica, il Kuopion Palloseura (KuPS), della città di Kuopio, ha sconfitto l'Inter Tuki 3-2, in classifica con 64 punti dopo 31 partite nel campionato a 12 club.

Il KuPS è uno dei club finlandesi di maggior successo degli ultimi tempi, vincitore della Premier League finlandese otto volte (anche nel 2024 e nel 2019) e della Coppa di Finlandia cinque volte. I loro precedenti titoli di campionato sono arrivati tutti tra il 1956 e il 1976. Il KuPS gioca anche una competizione europea per la prima volta, la Conference League, dopo anni in cui non è riuscito ad andare oltre i play-off di qualificazione.

Kuopio, ottava città più grande della Finlandia, ha illuminato l'iconica torre Puijo, alta 75 metri, con i colori "keltamusta " (giallo-nero) della squadra di calcio per celebrare lo scudetto.

Storicamente, la squadra di calcio finlandese di maggior successo è stata l'HJK di Helsinki, attualmente quinto in campionato, ma con gli spareggi per la prossima stagione di Conference League assicurati.

La loro stagione nazionale potrebbe terminare questa settimana, ma il viaggio del KuPS in Conference League va solo oltre: dopo due pareggi in due partite, dovranno lavorare di più per assicurarsi la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.