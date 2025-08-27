Quando si svolge la Champions League 2025/26: sorteggio, urne e squadre qualificate
32 squadre su 36 si sono già qualificate e domani conosceranno i loro rivali.
La nuova stagione di Champions League per il 2025/26 sta ufficialmente per iniziare, con le qualificazioni e gli spareggi che si concluderanno stasera. Come ricorderete dalla scorsa stagione, la tradizionale fase a gironi è stata trasformata in una fase di campionato con 36 squadre, otto partite prima degli ottavi di finale invece di sei e incontri più vari.
Gli ultimi quattro posti sono in palio e si decideranno stasera, mercoledì 27 agosto, con Benfica o Fenerbahçe, Qarabağ o Ferencváros, Copenaghen o Basilea e Club Brugge o Rangers.
Martedì, i norvegesi del Bodo/Glimt hanno sconfitto lo Sturm Graz per 6-2 complessivo, i ciprioti del Pafos hanno sconfitto la Crvena Zvezda per 3-2 in totale e il Kairat ha eliminato il Celtic ai rigori (le squadre eliminate sono state retrocesse in Europa League).
Tutte le squadre qualificate per la Champions League 2025/26
Dopodiché, martedì 28 agosto, il sorteggio della Champions League 2025/26 si svolgerà a Monaco, alle 18:00 CEST, 17:00 BST. L'elenco attuale per le squadre qualificate (meno i quattro posti ancora in palio) è:
- Inghilterra: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur
- Italia: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
- Spagna: Barcellona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal
- Germania: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Dortmund
- Francia: Paris Saint-Germain, Marsiglia, Monaco
- Paesi Bassi: PSV, Ajax
- Portogallo: Sporting CP
- Belgio: Union Saint-Gilloise
- Türkiye: Galatasaray
- Cechia: Slavia Praha
- Grecia: Olympiacos
- Norvegia: Bodø/Glimt
- Cipro: Pafos
- Kazakistan: Kairat
Come funziona il sorteggio della Champions League
Le squadre sono state inserite in quattro diverse classi, con ogni squadra che affronta due avversari per ogni fascia, otto partite in totale. Tuttavia, le squadre dello stesso paese non possono affrontarsi nella fase di campionato (non Barcellona-Real Madrid o Liverpool-Arsenal, per esempio).
Ciò garantisce che ogni squadra avrà un percorso equilibrato durante la fase di campionato, poiché le fasce fungono anche da classifiche (le squadre migliori, quelle con coefficiente UEFA più alto, sono in fascia e le squadre con il punteggio più basso, comprese quelle che si qualificano attraverso gli spareggi, sono nelle fasce inferiori). E questi sono:
Pentola 1
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern München
- Liverpool
- PSG
- Seppellire
- Chelsea
- Dortmund
- Barcellona
Pentola 2
- Arsenale
- Leverkusen
- Atlético Madrid
- Benfica
- Atalanta
- Villarreal
- Juventus
- Eintracht Francoforte
- Club Brugge
Pentola 3
- Tottenham Hotspur
- PSV
- Ajax
- Napoli
- Sporting CP
- Olympiacos
- Slavia Praga
- FK Bodo Glimt
- Olympique Marsiglia
Pentola 4
- Copenaghen
- Pafos
- Monaco
- Ferencvaros
- Galatasaray SK
- Kairat Almaty
- Union Saint-Gilloise
- Atletico
- Newcastle