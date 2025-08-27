Quando si svolge la Champions League 2025/26: sorteggio, urne e squadre qualificate

HQ

La nuova stagione di Champions League per il 2025/26 sta ufficialmente per iniziare, con le qualificazioni e gli spareggi che si concluderanno stasera. Come ricorderete dalla scorsa stagione, la tradizionale fase a gironi è stata trasformata in una fase di campionato con 36 squadre, otto partite prima degli ottavi di finale invece di sei e incontri più vari.

Gli ultimi quattro posti sono in palio e si decideranno stasera, mercoledì 27 agosto, con Benfica o Fenerbahçe, Qarabağ o Ferencváros, Copenaghen o Basilea e Club Brugge o Rangers.

Martedì, i norvegesi del Bodo/Glimt hanno sconfitto lo Sturm Graz per 6-2 complessivo, i ciprioti del Pafos hanno sconfitto la Crvena Zvezda per 3-2 in totale e il Kairat ha eliminato il Celtic ai rigori (le squadre eliminate sono state retrocesse in Europa League).

Tutte le squadre qualificate per la Champions League 2025/26

Dopodiché, martedì 28 agosto, il sorteggio della Champions League 2025/26 si svolgerà a Monaco, alle 18:00 CEST, 17:00 BST. L'elenco attuale per le squadre qualificate (meno i quattro posti ancora in palio) è:



Inghilterra : Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur

Italia : Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Spagna : Barcellona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal

Germania : Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Dortmund

Francia : Paris Saint-Germain, Marsiglia, Monaco

Paesi Bassi : PSV, Ajax

Portogallo : Sporting CP

Belgio : Union Saint-Gilloise

Türkiye : Galatasaray

Cechia : Slavia Praha

Grecia : Olympiacos

Norvegia : Bodø/Glimt

Cipro : Pafos

Kazakistan: Kairat



Come funziona il sorteggio della Champions League

Le squadre sono state inserite in quattro diverse classi, con ogni squadra che affronta due avversari per ogni fascia, otto partite in totale. Tuttavia, le squadre dello stesso paese non possono affrontarsi nella fase di campionato (non Barcellona-Real Madrid o Liverpool-Arsenal, per esempio).

Ciò garantisce che ogni squadra avrà un percorso equilibrato durante la fase di campionato, poiché le fasce fungono anche da classifiche (le squadre migliori, quelle con coefficiente UEFA più alto, sono in fascia e le squadre con il punteggio più basso, comprese quelle che si qualificano attraverso gli spareggi, sono nelle fasce inferiori). E questi sono:

Pentola 1



Real Madrid



Manchester City



Bayern München



Liverpool



PSG



Seppellire



Chelsea



Dortmund



Barcellona



Pentola 2



Arsenale



Leverkusen



Atlético Madrid



Benfica



Atalanta



Villarreal



Juventus



Eintracht Francoforte



Club Brugge



Pentola 3



Tottenham Hotspur



PSV



Ajax



Napoli



Sporting CP



Olympiacos



Slavia Praga



FK Bodo Glimt



Olympique Marsiglia



Pentola 4