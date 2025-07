Il creatore di Squid Game rivela il piano finale originale

HQ

Nota: questo articolo contiene pesanti spoiler per la terza e ultima stagione di Squid Game. Se non l'hai visto e non vuoi che il finale venga spoilerato, forse distogli lo sguardo fino a quando non hai concluso gli ultimi episodi.

La fine della stagione 3 di Squid Game è arrivata. Gli ultimi giochi sono stati giocati e il finale ha lasciato molti fan ancora a grattarsi la testa. La morte di Gi-hun, un cameo a sorpresa di Cate Blanchett, sembrava tutto un po' strano. Secondo il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, l'ultimo episodio dello show avrebbe potuto essere molto diverso.

Parlando con The Hollywood Reporter, ha rivelato che c'era un piano originale per far sopravvivere Gi-hun agli eventi della terza stagione. "Non so se posso definirlo un finale originale, ma all'inizio avevo una vaga idea di come avrei concluso la storia", Ha detto Dong-hyuk. "E all'epoca, si trattava di far finire Gi-hun al gioco, in un modo o nell'altro, e andarsene vivo e andare a trovare sua figlia in America. Quindi, all'inizio, pensavo che la persona che avrebbe assistito alla reclutatrice americana sarebbe stata Gi-hun".

"Ma quando ho iniziato a scrivere la storia, e ho iniziato a pensare sempre di più: 'Cosa voglio offrire con il finale di questa storia?' E anche: "Quale dovrebbe essere il viaggio di Gi-hun e quale dovrebbe essere la sua destinazione?" Stavo assistendo sempre di più a ciò che stava accadendo in tutto il mondo e ho pensato che fosse più appropriato per Gi-hun inviare questo messaggio potente e di grande impatto al mondo [con la sua morte] e che dovrebbe essere così che la storia si conclude ", ha continuato.

Il finale ha sicuramente lasciato i fan con emozioni contrastanti, ma sappiamo che questa non è l'ultima volta che vedremo di Squid Game. Uno spin-off americano è in arrivo, insieme ad altri di questo show di successo di Netflix. Se volete le nostre opinioni sull'ultima stagione, potete trovare la nostra recensione qui.