Il Cremlino afferma che lo sviluppatore di S.T.A.L.K.E.R. 2 rappresenta una minaccia per "le fondamenta della Russia"

L'acclamato gioco d'azione-avventura ucraino S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è uscito questa settimana per PlayStation 5 ed è già disponibile per PC e Xbox Series S/X. Gli abbiamo dato una recensione entusiastica al momento dell'uscita, e da allora è stato ulteriormente migliorato grazie a una serie di aggiornamenti.

Si potrebbe pensare che tutti sarebbero soddisfatti e felici di questo, ma non è proprio così. PC Gamer riferisce che la Russia ha deciso che il gioco rappresenta una minaccia per "le fondamenta dell'ordine costituzionale, delle capacità di difesa e della sicurezza della Russia." Tra le altre cose, sono indignati dall'audacia dello studio nel considerare "la Russia come lo 'stato aggressore'" e, di conseguenza, lo sviluppatore GSC Game World è stato aggiunto alla lista delle organizzazioni indesiderate del governo russo. Questo rende di fatto un reato penale avere qualsiasi cosa a che fare con loro.

Come innumerevoli altri studi ucraini, il promotore è stato gravemente colpito dalla guerra della Russia contro il paese, che li ha costretti a trasferirsi all'estero (ora sono principalmente basati a Praga), dipendenti che hanno perso familiari e un collega ucciso vicino a Bakhmut. Lo studio ha cercato in vari modi di supportare l'Ucraina e ha incoraggiato i giocatori a fare lo stesso.

Attualmente, c'è uno sconto del 30% su S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl su Steam, e speriamo di poter aspettarci qualcosa di simile sia per PlayStation che per Xbox durante il Black Friday. Un'opportunità d'oro per conquistare una grande partita e anche sostenere l'Ucraina.