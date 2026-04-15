Il Cremlino minimizza la perdita di Orbán dopo il cambiamento elettorale in Ungheria

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Il Cremlino ha cercato di minimizzare l'impatto politico della sconfitta elettorale di Viktor Orbán, insistendo che il suo rapporto con l'Ungheria non sia mai stato così stretto come ampiamente percepito.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che Mosca era pronta a impegnarsi in un "dialogo pragmatico" con il nuovo primo ministro Péter Magyar, adottando un approccio attento e attento dopo il voto.

Nonostante il tono misurato, il risultato rappresenta un importante passo d'arresto per Vladimir Putin, poiché l'Ungheria era stata uno dei partner più stretti di Mosca all'interno dell'Unione Europea sotto la guida di Orbán. Il Cremlino ha ora posto l'Ungheria accanto ad altri "paesi ostili" in Europa.

Magyar ha segnalato un cambiamento nella politica estera, con l'obiettivo di riequilibrare i rapporti con l'Occidente mantenendo al contempo rapporti pragmatici con la Russia, in particolare nell'energia, dove l'Ungheria rimane fortemente dipendente dalle forniture russe.