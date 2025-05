Il crollo del turismo colpisce il Kashmir mentre le tensioni tra India e Pakistan si intensificano Gli hotel e i luoghi turistici si svuotano su entrambi i lati del confine dopo l'attacco mortale.

HQ Le ultime notizie su India e Pakistan . Ora sappiamo che il turismo in Kashmir si è fermato dopo che un recente attacco mortale ha innescato un forte aumento delle tensioni tra India e Pakistan. Puoi leggere di più sull'attacco qui. Gli hotel e le case galleggianti in Kashmir offrono sconti fino al 70%, mentre gli hotspot pakistani sono stati sigillati a causa dei timori di conflitti. Il crollo del turismo sta infliggendo un duro colpo economico a una regione che solo di recente aveva visto un numero record di visitatori. Case galleggianti in Kashmir, Jammu e Kashmir, India // Shutterstock