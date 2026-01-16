Il Crystal Palace è destinato a perdere due giocatori chiave, con Oliver Glasner che conferma l'intenzione di lasciare e Marc Guehi trasferirsi nelle "fasi finali"

HQ

La stagione 2024/25 per Crystal Palace è stata da ricordare. La squadra fece un grande percorso nella Premier League e ha persino visto i propri sforzi nel calcio nazionale premiati con il sollevamento della FA Cup, e anche così traducendo questo successo nella stagione attuale vincendo la Community Shield anche ad agosto.

Tuttavia, da quando questi trofei sono stati acquisiti, Crystal Palace è stato preso di mira da vari altri, tanto che la stella attaccante Eberchi Eze ha lasciato il club per Arsenal in estate, mentre molti altri, tra cui Liverpool, si contendevano il difensore centrale di punta Marc Guehi. L'accordo con Guehi non è mai andato a termine, così il capitano del club è rimasto in squadra con grande gioia del manager Oliver Glasner, ma sembra che questo cambierà molto presto.

In una conferenza stampa (come riportato da Sky Sports) tenutasi prima delle partite Premier League di questo fine settimana, Glasner sembrava confermare due sviluppi importanti. Per prima cosa, Guehi non sarà in squadra questo weekend perché è nelle "fasi finali" della firma di un contratto con Manchester City che lo terrà impegnato nel club blu per anni a venire. Al momento non è ancora nulla di ufficiale, ma sembra che Guehi si trasferirà a Man City, nonostante l'interesse di Newcastle United e Liverpool, oltre a club stranieri come Bayern Munich, Barcelona e Real Madrid.

Allo stesso modo, mentre la squadra vincitrice del trofeo di Glasner continua a essere smontata da sostituzioni piuttosto umili concordate dalla proprietà, l'allenatore ha deciso di non rinnovare il contratto con il club. Alla fine di questa stagione, Glasner lascerà Crystal Palace, il che significa che il club avrà bisogno di un nuovo allenatore, di cui resta da vedere.

Non ci sono notizie sulla destinazione finale di Glasner, ma Manchester United cercherà un allenatore a lungo termine a fine stagione per sostituire l'allenatore ad interim Michael Carrick, quindi forse queste due situazioni vanno di pari passo?

Per quanto riguarda la prossima partita di Crystal Palace, il club si recherà al Stadium of Light sabato 17 gennaio per affrontare Sunderland alle 15:00 GMT/16:00 CET.