Il Dalai Lama festeggia il 90° compleanno con un messaggio di sfida verso la Cina Il leader spirituale tibetano riafferma la sua eredità e la sua posizione sulla libertà religiosa in mezzo a tributi globali.

HQ Le ultime notizie su Cina e India . Festeggiando il suo 90° compleanno nella città indiana di Dharamshala, il Dalai Lama ha ancora una volta sfidato Pechino insistendo sul fatto che la sua reincarnazione sarà decisa esclusivamente dalla sua fiducia, come affermato in precedenza (qui). "Mi unisco a 1,4 miliardi di indiani nell'estendere i nostri più calorosi auguri a Sua Santità il Dalai Lama per il suo 90° compleanno. È stato un simbolo duraturo di amore, compassione, pazienza e disciplina morale", ha scritto il primo ministro indiano Narendra Modi su X. Il leader tibetano, fuggito dalla sua patria decenni fa, rimane un simbolo globale di pace e resistenza spirituale. Circondato da seguaci, funzionari e celebrità, ha riaffermato la sua missione di promuovere i valori umani, respingendo silenziosamente le affermazioni della Cina. BERLINO - 19 MAGGIO: Il Dalai Lama parla ai suoi sostenitori alla Porta di Brandeburgo a Berlino, 19.05.2008 // Shutterstock