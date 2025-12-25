Il desiderio di Zelensky durante il discorso della vigilia di Natale: la morte di Putin? Chiediamo qualcosa di più grande

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha usato il suo discorso della vigilia di Natale per esprimere il più profondo desiderio degli ucraini in quasi quattro anni di guerra, affermando che molti sperano silenziosamente nella scomparsa del presidente russo Vladimir Putin, mentre pregano pubblicamente per la pace.

Riferendosi a una credenza tradizionale secondo cui i desideri espressi la notte di Natale possano avverarsi, Zelensky ha detto: "Oggi condividiamo tutti un sogno. E esprimiamo un solo desiderio, per tutti noi. 'Possa perire', pensiamo ciascuno di noi tra sé." Non ha nominato Putin direttamente. "Ma quando ci rivolgiamo a Dio, ovviamente, chiediamo qualcosa di più grande," aggiunse.

Zelensky ha detto che gli ucraini chiedevano in ultima analisi pace, sicurezza familiare e la possibilità di vivere di nuovo una vita normale. "Combattiamo per questo. E preghiamo per questo. E ce lo meritiamo," ha detto, chiedendo un futuro in cui le famiglie possano vivere in armonia e i bambini possano festeggiare senza paura.

Il discorso è arrivato mentre la Russia continuava gli attacchi durante il periodo natalizio, un modello visto dall'inizio della sua invasione su larga scala nel 2022. I funzionari ucraini hanno dichiarato che la Russia ha lanciato 131 droni solo la vigilia di Natale, uccidendo due persone e ferendone almeno 35 in diverse regioni.

Zelensky ha anche riflettuto sui Natali passati durante la guerra, osservando che la Russia ha ripetutamente rifiutato o violato i cessate il fuoco durante la stagione delle festività. Negli anni precedenti, importanti attacchi missilistici e con droni hanno colpito l'Ucraina il giorno di Natale, causando vittime civili e danni diffusi alle infrastrutture energetiche.

Il discorso coincise con rinnovati sforzi diplomatici per porre fine al conflitto. Mercoledì scorso, Zelensky ha delineato una proposta di pace in 20 punti in discussione con gli Stati Uniti. Sebbene sia stato raggiunto un consenso su diverse questioni, restano importanti disaccordi sul controllo territoriale nell'Ucraina orientale e sul futuro della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Nonostante la violenza in corso, Zelensky ha concluso il suo discorso con una nota di speranza. "Affinché ci sia una vittoria di pace. Che forse ci siamo noi. E che potrebbe esserci l'Ucraina," ha detto.