Il direttore calcistico dell'Union Berlin difende l'allenatrice Marie-Louise Eta da commenti sessisti dopo una nomina storica

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Horst Heldt, direttore calcistico dell'Union Berlin, ha difeso la nomina di Marie-Louise Eta come allenatrice ad interim della squadra di Bundesliga, diventando la prima donna a ricoprire il ruolo di allenatore capo in una squadra di massima serie in uno dei primi cinque campionati europei (Germania, Spagna, Inghilterra, Francia e Italia). Purtroppo, da quando la notizia è emersa nel fine settimana, ha ricevuto commenti sessisti sui social media.

"È solo imbarazzante. L'ho notato, ma mi rifiuto anche di leggere o anche solo di espormi a quel tipo di sciocchezze perché per me si tratta di qualità - qualità di leadership", ha detto Heldt (tramite BBC). "Abbiamo il 100% di fiducia in Loui - convinzione totale. Trovo assurdo che dobbiamo affrontare tutto questo ai giorni nostri."

Marie-Louise Eta, 34 anni, ha già preso in mano la squadra a gennaio 2024 per tre partite, quando era assistente allenatrice di Nenad Bjelica, che ha scontato una squalifica di tre partite. Si è ritirata dal calcio professionistico a 26 anni nel 2018, dopo aver vinto tre titoli di Bundesliga e una Champions League con il Turbine Potsdam.

"Stiamo parlando di un leader altamente competente, e potete essere certi che tutti qui alla Union, sia sugli spalti che all'interno del club, sostengono al 100% questa decisione e faranno tutto il possibile per evitare ulteriori discussioni in futuro."

Marie-Louise Eta si unirà per sostituire Steffen Baumgart, mentre l'Union Berlino è undicesima nella Bundesliga composta da 18 squadre, sette punti sopra la linea della retrocessione, avendo vinto solo due partite nel 2026. La sua partita d'esordio come capo allenatrice sarà contro Wolfsburg sabato, ma sarà sostituita a fine stagione.