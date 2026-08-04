Il dirigente Sony desidera una convivenza pacifica con il PC dopo la fine dei dischi

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Nonostante le minacce di blackout e centinaia di migliaia di firme che chiedono a Sony di mantenere i dischi PlayStation attivi, sembra che il 2028 segnerà davvero la fine del disco PlayStation. Ciò è stato confermato in una recente conference sugli utili finanziari, in cui il CFO di Sony ha anche commentato come l'azienda possa mantenere le distanze dal PC in un futuro completamente digitale.

Secondo Lin Tao, executive officer e chief financial officer di Sony, la differenza tra console e PC non è mai stata davvero legata al disco. "Non riteniamo che il disco sia il fattore che distingue dal PC. Per PC, ci sono certi modi per giocare con il PC come utente. È una coda lunga. La nostra forza è che i contenuti selezionati sono uno dei nostri punti di forza. L'ambiente di gioco stabile è un altro punto di forza. Rispetto al PC da gaming di fascia alta, il nostro prodotto è più accessibile. Non riteniamo che il disco stesso sia un fattore forte per la differenziazione. D'ora in avanti, potremo coesistere pacificamente con i giochi per PC", ha detto Tao (tramite Wccftech).

L'argomento dell'ambiente di gioco più stabile è solido, così come i contenuti selezionati. PlayStation si sta allontanando dal portare le sue esclusive su PC, e questo è un punto a favore di un'esperienza console. Tuttavia, la questione sull'accessibilità economica può sembrare un po' datata al giorno d'oggi, dato che nulla nel gaming è così accessibile, che tu sia un giocatore PlayStation, Xbox o PC. Certo, un PC di fascia alta costerà ancora molto di più di una PS5, ma con l'aumento vertiginoso dei prezzi sia dei componenti PC che delle console PS5, il gaming sta spingendo a non essere un hobby accessibile.