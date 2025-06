Il FC Barcelona chiude l'ingaggio del nuovo portiere Joan García, espulso ter Stegen

HQ

Il Barcellona sta cercando di cambiare portiere. Non si fidano più di Marc-André ter Stegen, che nonostante sia il loro capitano di lunga data (l'unico giocatore rimasto dall'ultimo titolo di Champions League nel 2015), ha saltato quasi tutta la stagione a causa di un infortunio, e si teme che le sue prestazioni peggioreranno con l'avanzare dell'età (ha 33 anni).

Invece, García è molto più giovane (24 anni), si è comportato molto bene all'Espanyol quest'anno in LaLiga... e, soprattutto, guadagnerebbe uno stipendio molto più basso. E il club deve contare ogni centesimo poiché ha avuto problemi finanziari in Spagna per quanto riguarda il fair play finanziario... e ora anche con la UEFA.

Oggi, diverse fonti in Spagna riferiscono che il giocatore ed entrambi i club hanno concordato la firma, valutata 25 milioni di euro. L'accordo verbale includeva la promessa che García avrebbe giocato al Barça la prossima stagione, rifiutando la strategia di essere prestato ad altri club per il suo primo anno. Questo significa cattive notizie per ter Stegen, che ha detto che intende giocare per il Barça il prossimo anno... Ma il club potrebbe avere altri piani.